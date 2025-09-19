Arriva la notte bianca della Milano Beauty Week

Gli amanti della cosmesi sono pronti per far tardi il 21 settembre a Milano, dove in occasione della Beauty Week ci sarà una 'notte bianca della bellezza' intitolata Beauty Saturday Night. Palazzo Giureconsulti resterà aperto fino a tarda sera, permettendo ai visitatori di vivere le installazioni, le mostre e i talk in un'atmosfera diversa dal solito. A due passi dal Duomo, inoltre, si potrà persino ballare: è infatti previsto un dj set nel loggiato.