Venerdì 19 Settembre 2025

Deborah Bonetti
Arriva la notte bianca della Milano Beauty Week
19 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Arriva la notte bianca della Milano Beauty Week

Gli amanti della cosmesi sono pronti per far tardi il 21 settembre a Milano, dove in occasione della Beauty Week ci sarà una 'notte bianca della bellezza' intitolata Beauty Saturday Night. Gli hub dell'evento resteranno perciò aperti fino a tarda sera, permettendo ai visitatori di vivere le installazioni, le mostre e i talk in un'atmosfera diversa dal solito. A due passi dal Duomo, inoltre, si potrà persino ballare: è infatti previsto un dj set nel loggiato di Palazzo Giureconsulti.

