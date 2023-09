Argentina, tensione sui mercati, dollaro sale ancora

Nonostante l'introduzione dell'ennesima variante al tipo di cambio ufficiale da parte del governo, il mercato argentino non ha trovato sollievo dalla sua sete di dollari. Nell'ultima settimana, infatti, la quotazione del biglietto verde è tornata a salire, raggiungendo venerdì un nuovo record, superando gli 800 pesos sia nel mercato nero che in quello legale dello scambio di titoli (dove vengono acquistati in pesos titoli quotizzati in dollari). Il differenziale con la quotazione ufficiale, ferma a 365 pesos, ha raggiunto così il 129%, toccando anche in questo caso un numero record. Il ministro dell'Economia, Sergio Massa, aveva annunciato l'introduzione di un "dollaro speciale" riservato agli esportatori di petrolio (battezzato dollaro "Vaca Muerta"), sperando di "arrivare alle elezioni di ottobre con stabilità nei mercati finanziari". Tuttavia, a causa delle incertezze legate all'attuale orizzonte elettorale e al contesto di estrema fragilità finanziaria in cui permane la Banca Centrale, il dollaro continua ad essere il bene più ricercato da risparmiatori e speculatori.