Argentina acquista 8 elicotteri Aw109, conferma ufficiale

Il Governo dell'Argentina ha confermato ufficialmente la firma di un Memorandum d'Intesa con l'azienda italiana del settore aerospaziale Leonardo per l'acquisto di otto elicotteri multiruolo modello AW109, destinati a equipaggiare i pattugliatori della Marina Militare del Paese sudamericano. Come anticipato la settimana scorsa da ANSA, il documento è stato siglato dal Ministro della Difesa argentino, Jorge Taiana, nel quadro della sua visita alla fabbrica di Leonardo a Milano il 22 settembre scorso. Tali elicotteri, si legge nella nota ufficiale, "permetteranno di rafforzare le capacità della Marina Militare argentina nelle operazioni di pattugliamento della Zona Economica Esclusiva". Gli AW109 saranno infatti destinati alle quattro unità navali di tipo Gowind che svolgono funzioni di controllo e sorveglianza all'interno delle 200 miglia marittime dalla costa argentina. La cooperazione tra Argentina e Italia in materia di difesa, si ricorda nella nota, risale al 1992, quando venne firmato un Accordo di Cooperazione entrato in vigore nel 1997. Durante la sua recente visita in Italia, conclude il comunicato, "il Ministro argentino Taiana è stato ricevuto anche dal suo omologo italiano, Guido Crosetto, con il quale ha discusso del rafforzamento della cooperazione nei settori della produzione e difesa, dell'addestramento e del supporto antartico".