Ares acquisirà il 20% di Plenitude per 2 miliardi di euro

I fondi Alternative Credit di Ares Management, affiliati del principale gestore globale di investimenti Ares Management Corporation, hanno firmato un accordo con Eni per acquisire il 20% di Plenitude per un controvalore di circa 2 miliardi di euro, sulla base di un equity value della società pari a 10 miliardi di euro, corrispondente a un enterprise value di oltre 12 miliardi di euro. Il completamento dell'operazione è subordinato al rilascio delle autorizzazioni delle autorità competenti.

L'ingresso di Ares segue quello del fondo svizzero Energy Infrastructure Partners - specializzato in Rinnovabili e Transizione energetica - che ha acquisito il 10% del capitale sociale di Plenitude per circa 800 milioni di euro.