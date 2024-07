Arera, 'prezzo del gas vulnerabili +3,8% rispetto a maggio'

Arera comunica il valore della materia prima del "Servizio di tutela della vulnerabilità" per giugno 2024 che sale del 3,8% rispetto a maggio. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, - spiega l'atorità - viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di giugno, che ha visto le quotazioni all'ingrosso salire rispetto a quelle registrate a maggio, il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 36,11 euro al MWh. Si ricorda che a partire dal mese di gennaio 2024, il servizio di tutela gas è stato sostituito dal servizio di tutela della vulnerabilità, destinato ai soli clienti domestici vulnerabili. Pertanto, da gennaio 2024, l'Autorità, con gli stessi tempi e modalità dei mesi scorsi, pubblica sul sito la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti del servizio di tutela della vulnerabilità. Quindi per il mese di giugno 2024, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 107,55 centesimi di euro per metro cubo (+3,8% su maggio).