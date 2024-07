Arera, nel 2023 bonus elettrici e gas per 2,15 milioni euro

Nel 2023 sono stati erogati 7,6 milioni di bonus sociali elettrico e gas, per un importo stimato di 2,15 milioni di euro. È quanto emerge dal Rapporto sugli esiti del monitoraggio sull'erogazione dei bonus sociali effettuato dall'Autorità pubblica per l'energia, l'Arera. L'incremento del numero dei beneficiari è stato calcolato in media del 22% (+21,5% per l'elettrico e +23,1% per il gas), con l'aumento delle soglie Isee (deciso con la legge 197 del 2022) che ha consentito di riconoscerlo a 1,5 milioni di clienti elettrici e 1 milione di clienti gas in più rispetto al 2022. Tale platea è venuta meno dal 1° gennaio 2024, con il calo delle quotazioni internazionali e il ritorno alle soglie Isee pre-crisi. Nel periodo gennaio-dicembre 2023 sono stati erogati circa 4,576 milioni di bonus elettrici per disagio economico (erano 3,8 milioni nel 2022 e 2,5 milioni nel 2021, anno di prima applicazione del meccanismo automatico di riconoscimento), di cui 1,5 milioni di nuclei familiari appartenenti alla soglia potenziata del 2023, tra i 9.530 e 15.000 euro di Isee. Mentre sono poco più di 3 milioni i bonus gas (2,4 milioni nel 2022 e 1,5 milioni nel 2021). Risultano invece 64.828 (+24% rispetto al 2022) i bonus elettrici per disagio fisico, per chi utilizza apparecchiature elettromedicali per supporto vitale.