Arera e Guardia di Finanza intensificano i controlli sui venditori di energia

Arera e Guardia di Finanza rafforzano i controlli sui venditori di energia elettrica e gas con verifiche su erogazione del bonus sociale, informazioni fornite dai call center, cambi di fornitore e versamento degli oneri generali di sistema. Contestate "erogazioni" indebitamente percepite a vario titolo per 8,4 milioni di euro, in parte già recuperati, che hanno riguardato, bonus e gli oneri generali di sistema per 3,4 milioni di euro, le tariffe della distribuzione e del trasporto gas (per 4,5 milioni) e i premi spettanti alle imprese di distribuzione gas per il miglioramento della qualità del servizio (per 500 mila).