Arera, 'da domani la bolletta di luce e gas sarà più chiara'

Da domani, 1 luglio, debutta la nuova bolletta luce e gas "più chiara e comprensibile". Lo ricorda l'Arera spiegando che "i venditori di elettricità e gas saranno obbligati ad emettere le bollette in un nuovo formato, più chiaro e comprensibile, con un frontespizio uguale per tutti, contenente le principali informazioni generali, e due riquadri: lo 'Scontrino dell'energia' che riporta quantità per x prezzo, e il 'Box dell'offerta' che ricorda le condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente".

La novità, si legge nella nota dell'Autorità, "ha l'obiettivo di migliorare la comprensibilità delle bollette di famiglie (esclusi i clienti in Maggior tutela), condomini, piccole e medie imprese e Bt altri usi (come box, cantine e magazzini)".

La riforma della bolletta "è frutto di un lungo processo di consultazione con associazioni, imprese, consumatori e altri stakeholder e ha richiesto importanti modifiche nelle modalità di fatturazione dei venditori - prosegue l'Arera - Con l'introduzione del nuovo formato nei prossimi giorni sarà lanciata una campagna informativa in radio, televisione e sui canali social di Arera (Instagram, Facebook, Linkedin, Youtube, X) che ne spiegherà i vantaggi.