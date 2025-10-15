Mercoledì 15 Ottobre 2025

Pietro Romano
15 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Ardian-Finint, acquisito 100% della controllante di Save Spa

Con Sviluppo 87 nella società di gestione aeroporto di Venezia

La francese Ardian, società leader mondiale negli investimenti in private markets, e Finint Infrastrutture, annunciano che è stato firmato oggi l'accordo per l'acquisizione congiunta di Milione Spa, controllante di Save, società di gestione degli aeroporti di Venezia - il terzo scalo intercontinentale italiano - Verona, Treviso, Brescia e una partecipazione in Charleroi (Belgio).

Il perfezionamento dell'operazione segue l'accordo di negoziazione in esclusiva siglato da Ardian e Finint Infrastrutture con gli attuali azionisti di Milione Spa lo scorso maggio, e la conseguente attività di due diligence.

Finint Infrastrutture insieme a Sviluppo 87 e Ardian hanno trovato l'accordo per l'acquisto paritetico di circa il 100% del capitale di Milione, confermando contestualmente l'attuale management. Il closing dell'operazione è previsto tra la fine 2025 e l'inizio 2026.

L'operazione prevede l'uscita degli attuali azionisti, i fondi gestiti da Dws Infrastrutture e Infravia Capital Partners, mentre il socio Sviluppo 87, controllato da Finanziaria Internazionale Holding, rimane azionista di Milione.

