Apre domani Ecomondo, 1600 espositori e 2 padiglioni in più

Apre i battenti domani Ecomondo, la fiera annuale dell'economia circolare italiana, da martedì 5 novembre a venerdì 8 alla Fiera di Rimini. L'expo rispecchia un'economia del riciclo e della tutela dell'ambiente che continua a crescere in Italia. Quest'anno gli espositori sono un centinaio di più, 1622 contro i 1520 del 2023. E' stato necessario costruire 2 nuovi padiglioni alla Fiera per ospitarli tutti. Le aziende espositrici vengono da oltre 100 paesi, da tutti e cinque i continenti. Sono presenti anche 73 associazioni di settore. Gli oltre 1.600 espositori (il 16% dall'estero) presenteranno soluzioni per la mitigazione climatica, la valorizzazione dei rifiuti, la rigenerazione dei suoli e degli ecosistemi, l'utilizzo dei rifiuti come materie prime seconde, le bionergie, la blue economy e la gestione sostenibile delle risorse idriche. Saranno esposti anche sistemi di monitoraggio ambientale basati su intelligenza artificiale, Big Data e osservazione satellitare. "I trend dell'economia circolare in Italia sono di una diffusione sempre più capillare nel settore industriale - spiega l'ad di Italia Exhibition Group, che organizza l'expo, Corrado Peraboni -. Prima era esclusivamente focalizzata sui settori del riciclo e del riuso. Oggi Ecomondo è una manifestazione che tratta della circolarità a 360 gradi". Oltre agli stand delle aziende, Ecomondo propone un ricco calendario di forum sui temi dell'economia circolare. Sono in programma 221 convegni, 25 dei quali dedicati alle delegazioni internazionali, oltre agli Stati generali della green economy, organizzati dal Consiglio nazionale della Green Economy e dalla Fondazione sviluppo sostenibile di Edo Ronchi