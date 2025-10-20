Apre a Milano Casa Moncler, la nuova sede del brand dei piumini

Moncler apre le porte di Casa Moncler, il nuovo headquarter in un'area di rigenerazione urbana a Milano. Sviluppato su 77.000 metri quadrati complessivi, che includono un edificio di sei piani alto 32 metri, lo showroom e un' area verde, riunisce in un unico luogo tutti i dipendenti del marchio dei piumini del capoluogo lombardo, che prima erano dislocati in tre sedi diverse.

"Casa Moncler non è semplicemente il nostro nuovo headquarter ma il manifesto di ciò che siamo e di ciò che vogliamo continuare ad essere. Per la prima volta riuniamo sotto lo stesso tetto le oltre 700 persone che lavorano negli uffici di Milano, in uno spazio che mette al centro la collaborazione, il confronto e la creatività. Qui vogliamo che le idee viaggino veloci, che la creatività e l'unicità trovino la loro espressione. Qui ognuno è parte di qualcosa di più grande. Casa Moncler è il luogo dove la nostra energia prende forma e diventa futuro" ha spiegato Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato della casa di moda.

L'edificio a ridosso di viale Ortles ospita tutte le fasi del processo creativo dalla prototipia e alla modelleria fino al design. Il progetto, firmato dallo studio Acpv Architets Antonio Citterio Patricia Viel, fa dialogare le grandi vetrate con elementi di archeologia industriale come l'antica ciminiera.