Approvato il Safe: 150 miliardi per la difesa Ue e appalti congiunti

Il Safe, il fondo da 150 miliardi immaginato dalla Commissione europea per sostenere gli appalti congiunti e la difesa Ue, è stato approvato dai 27. Lo fa sapere la presidenza polacca. "Ottima notizia!", ha commentato la presidente Ursula von der Leyen. "L'Europa sta assumendo maggiori responsabilità per la propria difesa in un mondo sempre più pericoloso: ciò significa capacità all'avanguardia per la nostra Unione, per l'Ucraina e per il nostro continente nel suo complesso", ha dichiarato.