Approvato il decreto fisco: novità per lavoro autonomo e imprese

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto fisco. Il provvedimento, ha spiegato il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, "tratta alcune tematiche che nello specifico riguardano il lavoro autonomo e le imprese. "Innanzitutto si fa chiarezza per la tracciabilità dei pagamenti per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Le due tematiche della rottamazione e della riduzione dell'Irpef per il ceto medio "possono sicuramente viaggiare insieme, ovviamente anche qui dobbiamo trovare le necessarie coperture". Ha detto Leo. "Sono misure che richiedono coperture. Coperture che dovremo individuare, anche alla luce, soprattutto per quello che riguarda la rottamazione, degli esiti della commissione istituita al ministero", che sta facendo un monitoraggio sul magazzino.

A chi gli chiedeva del motivo per cui nel decreto fisco non fossero presenti l'attesa proroga della sugar tax e la riduzione dell'Iva sui beni d'arte, "le due misure sono assolutamente all'attenzione del governo" ha risposto il viceministro dell'Economia. "L'ultima cosa, forse la più importante", nel decreto fisco c'è lo "slittamento del versamento del pagamento del saldo 2024 e dell'acconto 2025 per i soggetti Isa e per i forfettari".