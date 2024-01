Apple, secondo downgrade, preoccupazione per l'iPhone Apple riceve il secondo downgrade in una settimana. La valutazione di Piper Sandler &Co su Cupertino passa da 'overweight' a 'neutral' a causa del debole contesto macroeconomico in Cina. Titoli Apple calati del 4,3%, perdendo 130 miliardi di dollari di capitalizzazione.