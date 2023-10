App trova lavoro, Tim e Women at Business lanciano iniziativa

Tim e Women at Business lanciano una nuova iniziativa a sostegno delle donne: l'app Women Plus, che aiuta le donne nella ricerca del lavoro. Prendendo spunto dall'esperienza di 'Mulheres Positivas', progetto sostenuto in Brasile dall'imprenditrice Fabi Saad, l'obiettivo è quello di fornire alle donne un sistema unico in cui trovare le posizioni di lavoro aperte, grazie anche a strumenti di matching tra le loro competenze e i lavori disponibili, nonché mentoring, formazione e talk ispirazionali. Helena Dalli, Commissaria europea all'Uguaglianza, ha sottolineato che "questa iniziativa rientra in un approccio globale in linea con la nostra strategia per la parità di genere, azioni sulla parità e leadership femminile alla promozione di un'equa ripartizione dei ruoli familiari, all'incoraggiamento della formazione delle donne nelle discipline STEM". L'amministratore delegato Pietro Labriola ha dichiarato che "la nostra missione è connettere le persone, abbattendo barriere e distanze, lavorando alla crescita di tutta la collettività. Women Plus rappresenta un altro tassello di questo impegno. La parità di genere è uno dei temi più importanti su cui stiamo lavorando, con azioni concrete inserite nel nostro piano: vogliamo superare gli stereotipi e gli schemi che guardano al passato, per contribuire a un mondo in cui tutti abbiano le stesse opportunità". La presentazione dell'app è avvenuta nell'ambito della 4 Weeks 4 Inclusion, la maratona sull'inclusione ideata e promossa da Tim.