App misura impatto acquisti per ridurre Co2

Per ampliare e accelerare le capacità delle banche nell'coinvolgere i propri utenti a ridurre l'impronta carbonica dopo averne misurato l'impatto degli acquisti durante le transazioni bancarie, l'azienda italiana AWorld e l'azienda svedese Doconomy hanno stretto una partnership per creare un "Financial Climate Engagement Journey", un modello che agevoli un comportamento sostenibile nelle abitudini di consumo e spesa dei clienti bancari. Questa notizia è stata comunicata attraverso un comunicato stampa in cui si spiega che questa applicazione può essere integrata nelle app bancarie digitali o in qualsiasi piattaforma che utilizza servizi di open banking e coinvolgere direttamente gli utenti che vengono anche premiati per i loro progressi. Doconomy fornisce un monitoraggio in tempo reale dell'impatto della CO2 nella transazione e AWorld offre suggerimenti pratici per ridurre le emissioni personali. Le aree dell'applicazione sono: - Misura: calcola l'impatto ambientale di ogni transazione. - Impara e agisci: fornisce agli utenti contenuti educativi per rafforzare comportamenti di consumo positivi e sfida gli utenti attraverso missioni e sfide sostenibili. - Riduci: offre analisi dei progressi, consentendo agli utenti di monitorare e migliorare le loro impronte di carbonio. - Risparmia: costruisce resilienza finanziaria e benessere per consentire ulteriori azioni climatiche continue. I benefici, spiega il comunicato, si accumulano anche per le banche che possono beneficiare di una posizione di mercato innovativa, ottenere dati per rapporti di sostenibilità, migliorare la conoscenza del cliente per investimenti ESG più informati.