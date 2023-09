Apertura Borsa Europa in calo, occhi su inflazione USA

In avvio di seduta, le maggiori piazze europee si aprono in calo. Londra cede dello 0,13%, Francoforte dello 0,4% e Parigi dello 0,39%, mentre anche Milano segna una flessione dello 0,4%. L'attenzione è rivolta ai dati americani sui prezzi al consumo, ma il mercato risente anche dei timori di un'inflazione persistente in Europa e della chiusura debole di Wall Street nella notte.