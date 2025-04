Antonio Patuelli rieletto presidente della Cassa di Ravenna con bilancio record

Antonio Patuelli è stato rieletto per acclamazione presidente della Cassa di Ravenna. Presidente dell'Abi dal 2013, Patuelli guida il cda della Cassa della sua città da 30 anni. L'annuncio al termine dell'assemblea, che si è tenuta al Teatro Alighieri di Ravenna, dell'istituto capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario privato e indipendente dal 1840, che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi.

Ancora un bilancio positivo con l'utile lordo della Cassa cresciuto a 52,5 milioni di euro (+25,04%) e l'utile netto aumentato a 37 milioni di euro (+15,45%): il miglior risultato dal 1840. Positivo anche il bilancio consolidato del Gruppo Cassa con un utile lordo di 75,8 milioni di euro (+22,44%) e un utile netto di 47,6 milioni di euro (+14,69%), miglior risultato dalla costituzione del gruppo bancario.

'Nel 2024 - si legge in una nota - si è rafforzata ulteriormente la solidità patrimoniale della Cassa: il Cet 1 ratio al 31 dicembre 2024 è stato del 23,89% ed il Total Capital Ratio del 25,01%. Anche i coefficienti patrimoniali di Vigilanza al 31 dicembre 2024 del Gruppo Cassa si sono rafforzati: il CET 1 è cresciuto al 19,09% rispetto all'8,23% richiesto dalle competenti Autorità al Gruppo Cassa nel processo di revisione e valutazione prudenziale SREP, mentre il Total Capital Ratio di Gruppo è cresciuto al 20,48% rispetto al 12,43% richiesto'.

L'Assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio della Cassa per il 2024 e la distribuzione del dividendo, ulteriormente aumentato, a un'azione ogni 26 possedute (senza oneri fiscali per l'azionista) o, a richiesta, in contanti, di 61 centesimi di euro lordi per azione (+19,61%). Eletti il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Collegio Sindacale della Cassa, dopo che era stato ringraziato Giorgio Sarti, a lungo consigliere e Vice Presidente Vicario, che ha deciso di non accettare la ricandidatura, pur continuando a collaborare col Gruppo Cassa. Nuova consigliere della Cassa Chiara Bulgarelli, confermati gli altri componenti, come i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il Cda, riunito subito dopo l'assemblea della Cassa, ha rieletto per acclamazione anche Francesco Gianni a vice presidente.