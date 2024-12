Antonio Marcegaglia: 'Sfide complesse ma passione per crescere'

"Abbiamo ancora fame, voglia, passione e determinazione per la crescita, nonostante un contesto esterno di sfide molto complesse. Dalla forza competitiva delle economie asiatiche, non solo quella cinese, ai costi elevati delle materie prime, che loro hanno e noi no, a quelli dell'energia. Tutti elementi che penalizzano le imprese e le economie europee". Antonio Marcegaglia, presidente e a.d. Marcegaglia, lo evidenzia ritirando il premio Ceo Italian Awards 2024, organizzato da Forbes Italia e Fiera di Milano, che gli è stato assegnato per la categoria Industry. "Le recenti acquisizioni di Sheffield e Fos-sur-mer sono la nostra risposta a queste sfide - dice l'industriale dell'acciaio - : sono due operazioni che ci consentono di consolidarci in Europa, rafforzando le nostre catene del valore, anche nella logica di una maggiore decarbonizzazione e resilienza. Abbiamo poi una struttura di business diversificata, sia a livello di paesi sia di prodotti, caratteristiche che ci permettono di mantenere performance soddisfacenti, pure in un contesto di settore in rallentamento". Credo che investire nella crescita sia l'unica risposta che le imprese possono dare, con coraggio e visione strategica".