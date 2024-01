Antonio Corda nuovo direttore comunicazione Vodafone

Silvia de Blasio, dopo 23 anni, ha lasciato Vodafone e Antonio Corda, attuale direttore affari legali ed external affairs, aggiunge alle sue responsabilità anche il ruolo di direttore corporate communication, a riporto dell'amministratore delegato, Aldo Bisio. Corda, che fa già parte del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione di Vodafone Italia, avrà anche il ruolo di definire e sviluppare la strategia di comunicazione esterna, di sostenibilità per Fondazione Vodafone Italia. Il suo attuale incarico prevede già la responsabilità delle attività legali, di compliance e privacy, nonché la rappresentanza dell'azienda presso il Governo, le Autorità ed altri organismi istituzionali, la definizione della strategia regolamentare ed il supporto nelle attività di Sicurezza. Entrato in Vodafone Italia nel 2009, nel 2017 ha assunto l'incarico di direttore affari legali e da aprile 2023 direttore external affairs. In precedenza, è stato General Counsel di Tiscali. Laureato in Giurisprudenza, è avvocato e ha conseguito un Master in Business Administration alla SDA Bocconi di Milano. Dal 2016 è membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. È inoltre membro dei cda di Inwit dal 2020.