Antonelli (EY), 'Imprenditori leader italiani innovatori'

"Con il Premio EY L'Imprenditore dell'Anno celebriamo da 26 anni le storie di imprenditrici e imprenditori che hanno saputo distinguersi e scrivere pagine di successo per le proprie aziende e persone. Anche in questo periodo complesso di fragilità economica, e un Pil che stimiamo che in Italia crescerà dello 0,7% nel 2023 e dello 0,8% nel 2024, i leader italiani dimostrano di saper reagire reinventando i modelli di business e puntando su innovazione, flessibilità e talento". Lo ha detto Massimo Antonelli, ceo di EY in Italia e coo di EY Europe West in occasione della cerimonia di premiazione del Premio EY L'Imprenditore dell'Anno 2023 nella sede di Borsa Italiana a Milano. La cerimonia di quest'anno ha voluto celebrare in particolare il tema dell'arte. La vincitrice è Marina Nissim, presidente di Bolton Group.