Aprire le porte all'innovazione

Aprire le porte all’innovazione
24 ott 2025
Antitrust, Sas (gruppo Msc) cederà 49% Moby a Onorato

Ristori per biglietti acquistati prima del 16 luglio

SAS, società controllante di GNV, cederà con rinuncia al corrispettivo la propria partecipazione del 49% in Moby a Onorato Armatori che la controlla e rinuncerà anche al pegno sul rimanente 51%. Per estinguere il finanziamento ottenuto da SAS, Moby affiderà ad un terzo l'organizzazione di una gara per vendere un pacchetto di asset. Ristori in arrivo per i biglietti acquistati prima del 16 luglio.

Così l'Autorità Antitrust che ha accolto e reso obbligatori gli impegni presentati da SAS controllata dal gruppo MSC Holding, Moby e Grandi Navi Veloci.

