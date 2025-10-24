Antitrust, Sas (gruppo Msc) cederà 49% Moby a Onorato

SAS, società controllante di GNV, cederà con rinuncia al corrispettivo la propria partecipazione del 49% in Moby a Onorato Armatori che la controlla e rinuncerà anche al pegno sul rimanente 51%. Per estinguere il finanziamento ottenuto da SAS, Moby affiderà ad un terzo l'organizzazione di una gara per vendere un pacchetto di asset. Ristori in arrivo per i biglietti acquistati prima del 16 luglio.

Così l'Autorità Antitrust che ha accolto e reso obbligatori gli impegni presentati da SAS controllata dal gruppo MSC Holding, Moby e Grandi Navi Veloci.