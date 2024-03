Antitrust sanzione TikTok, 'inadeguati controlli su minori'

L'Autorità Antitrust ha sanzionato TikTok per 10 milioni di euro dopo aver accertato che "risultano inadeguati i controlli della società sui contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare quelli che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili". Come si legge in una nota, inoltre "questi contenuti vengono sistematicamente riproposti agli utenti a seguito della loro profilazione algoritmica, stimolando un uso sempre crescente del social network".