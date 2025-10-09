Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCrisi FranciaBeatrice Venezi scioperoAi Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
Ultima oraAntitrust, sanzione 5 milioni a società autonoleggio ALD
9 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Antitrust, sanzione 5 milioni a società autonoleggio ALD

Antitrust, sanzione 5 milioni a società autonoleggio ALD

Per pratica commerciale scorretta

Per pratica commerciale scorretta

Per pratica commerciale scorretta

L'Antitrust ha deciso di comminare una sanzione di 5 milioni di euro alla società ALD Automotive, player globale del noleggio a lungo termine, per pratica commerciale scorretta. Lo si legge in una nota nella quale si spiega che la società "ha fornito ai consumatori informazioni carenti, ambigue e frammentate sulle condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo nel noleggio a lungo termine". La pratica commerciale scorretta riguarda la gestione degli addebiti al cliente per i danni al veicolo riportati durante il noleggio. In particolare, in fase precontrattuale e contrattuale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

antitrust