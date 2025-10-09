Antitrust, sanzione 5 milioni a società autonoleggio ALD

L'Antitrust ha deciso di comminare una sanzione di 5 milioni di euro alla società ALD Automotive, player globale del noleggio a lungo termine, per pratica commerciale scorretta. Lo si legge in una nota nella quale si spiega che la società "ha fornito ai consumatori informazioni carenti, ambigue e frammentate sulle condizioni del servizio - accessorio e a pagamento - che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo nel noleggio a lungo termine". La pratica commerciale scorretta riguarda la gestione degli addebiti al cliente per i danni al veicolo riportati durante il noleggio. In particolare, in fase precontrattuale e contrattuale.