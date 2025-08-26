Antitrust, San Benedetto elimina il green claim da bottiglie

A metà luglio la San Benedetto ha modificato l'etichetta, le confezioni delle bottiglie di acqua minerale, il sito web e gli spot eliminando le asserzioni ambientali riguardo all'impatto nullo sull'ambiente della produzione delle bottiglie della linea Ecogreen. Lo comunica l'Antitrust spiegando di aver concluso positivamente una moral suasion nei confronti della società Acqua Minerale San Benedetto che ha rimosso i profili di possibile scorrettezza di asserzioni e vanti ambientali - i cosiddetti green claim - utilizzati per promuovere e commercializzare i prodotti della linea Ecogreen.

In particolare, si legge nella nota dell'Antitrust, "sulle etichette delle bottiglie della linea Ecogreen, nel sito internet www.sanbenedetto.it e in alcuni spot/video promozionali presenti sia nel sito sia nel canale YouTube, venivano diffuse asserzioni ambientali secondo cui la produzione delle bottiglie di acqua minerale non comportava emissioni di gas serra o addirittura aveva un impatto positivo sull'ambiente".