Antitrust, prezzo benzina determina scelta dei consumatori

"I comportamenti di consumo, analizzati anche sulla base dei dati raccolti ed elaborati attraverso un sondaggio condotto su un campione di oltre duemila consumatori, confermano la rilevanza del prezzo come principale fattore di scelta. La maggioranza dei consumatori risulta svolgere un'attività abituale di ricerca che ha ad oggetto il prezzo praticato sui singoli impianti: tale ricerca avviene principalmente attraverso l'osservazione diretta dei cartelli esposti, e in misura minore mediante altri strumenti, anche di tipo digitale, tra cui il sito internet Osservaprezzi". Lo rileva l'Antitrust bell'indagine conoscitiva sui prezzi dei carburanti per autotrazione. "Gli interventi volti a garantire la correttezza delle informazioni rese al pubblico vanno nella direzione di aumentare la trasparenza a effettivo beneficio dei consumatori. Sono pertanto da salutare con favore. Di contro, l'obbligatoria indicazione presso gli impianti di distribuzione del prezzo medio rispetto ad ampie aree geografiche - regionale per la rete ordinaria, nazionale per quella autostradale - non sembra poter garantire alcuna sostanziale utilità per i consumatori, visto l'ambito locale di scelta dell'impianto di rifornimento. Anzi, come già evidenziato dall'Autorità non si può escludere che la diffusione di tali informazioni possa determinare effetti negativi, facilitando la convergenza degli operatori su politiche di prezzo sostanzialmente allineate intorno a un comune indicatore di riferimento". Nella più ampia prospettiva della transizione energetica, "con particolare riferimento alla rete distributiva di carburanti, le nuove esigenze di ricarica dei motori elettrici possono anche essere intese quale importante opportunità di conversione degli impianti, nell'ambito di una razionalizzazione della rete. L'elevato numero di impianti esistenti, ove la loro conversione a punti di ricarica fosse sostenuta dallo sviluppo delle necessarie infrastrutture tecnologiche, potrebbe rappresentare un inatteso elemento di vantaggio, consentendo la realizzazione di una rete capillare di stazioni di rifornimento".