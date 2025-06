Antitrust multa Poste Italiane: 4 milioni di euro per pratica commerciale scorretta

L'Antitrust ha irrogato a Poste Italiane una multa da 4 milioni di euro per pratica commerciale scorretta. Lo si legge nel Bollettino settimanale dell'Autorità in cui viene spiegato come Poste "abbia subordinato l'utilizzo delle app Banco Posta e PostePay, installate sugli smartphone con sistema operativo Android, al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'utente ad accedere ai dati del proprio smartphone, pena il blocco delle medesime app".

Tale condotta da parte di Poste Italiane "a partire dall'aprile 2024, risulta contraria alla diligenza professionale e caratterizzata da profili di aggressività, in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo", sottolinea l'Authority.