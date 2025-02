Antitrust: multa di 8 milioni a GLS per greenwashing nel progetto 'Climate Protect'

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato in solido alle società General Logistics Systems B.V., a capo del Gruppo GLS in Europa, General Logistics Systems Italy S.p.A. e General Logistics Systems Enterprise S.r.l. una sanzione di 8 milioni di euro. Per l'Autorità l'iniziativa di sostenibilità ambientale "Climate Protect", con cui GLS ha costruito la propria immagine green "è stata organizzata, finanziata e comunicata senza la trasparenza, il rigore e la diligenza richiesti ad operatori di un settore molto inquinante, quale quello della spedizione, trasporto e consegna di merci". Lo si legge in un comunicato dell'Antitrust.