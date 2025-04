Antitrust avvia istruttoria su Man Project S.r.l. per pratica commerciale scorretta

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Man Project S.r.l. che vende abbigliamento con il marchio Coveri Tailor. Lo fa sapere l'Autorità spiegando che "la società commercializza capi prodotti in Tunisia ed esportati già con un cartellino con due prezzi, di cui uno, quello più elevato, barrato". Secondo l'Autorità sarebbero dunque prodotti, fin dall'inizio, per la vendita in outlet a un prezzo inferiore.

Questa modalità di vendita e di prospettazione del prezzo - spiega l'Agcm - "potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta perché i consumatori possono ritenere che i prodotti venduti siano quelli di un noto marchio offerti a un prezzo scontato in quanto rimanenze di magazzino o "invenduto" di precedenti stagioni. Inoltre, la presenza nel cartellino di vendita di due prezzi, di cui quello più elevato "barrato" e non corrispondente all'effettivo prezzo, bensì riferito ad un valore ipotetico stimato quale "valore di mercato" dei prodotti, può indurre il consumatore a credere che si tratti di un acquisto particolarmente conveniente".