Antitrust, apparecchi acustici poco trasparenti e costosi

L'Antitrust ha inviato una segnalazione a Parlamento, ministero della Salute, ministero dell'Economia, Agenas, Regioni e Province Autonome per segnalare criticità in merito alla trasparenza delle offerte al pubblico e delle forniture del Servizio Sanitario Nazionale degli apparecchi acustici. L'Autorità aveva avviato a settembre 2023 l'indagine conoscitiva, che ha rilevato, spiega, "una scarsa una scarsa trasparenza delle condizioni commerciali praticate al pubblico". Rispetto ad altri Paesi comparabili, inoltre, in Italia il prezzo medio (compreso tra 1.500 e 2.100 euro)risulta superiore e con minori sostegni pubblici all'acquisto