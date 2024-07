Antitrust, 128 milioni di ristori energia a 600mila utenti

Prosegue l'azione dell'Antitrust nel settore dell'energia. In particolare, specifica il Garante della concorrenza, per quanto riguarda le modifiche unilaterali dei prezzi di fornitura di energia elettrica e gas, i procedimenti nei confronti di cinque società che erano stati chiusi con impegni tra luglio e settembre scorso hanno portato a ristori a beneficio di quasi 600 mila consumatori e microimprese per circa 128 milioni. Nell'ambito della stessa attività, lo scorso ottobre l'Autorità aveva sanzionato sei società energetiche per oltre 15 milioni. In questo caso, precisa l'Antitrust in una nota, i consumatori e le microimprese coinvolti sono 4,5 milioni. Infine, nei confronti di altre otto società non si era invece proceduto perché non avevano dato seguito alle modifiche unilaterali di prezzo già comunicate