Ansia ecologica, anziani più preoccupati" (50 characters)" L'Enpaia e il Censis presentano un'indagine sulla "paura verde" in Italia: il 47,3% degli italiani è preoccupato per scioglimento ghiacciai, inquinamento mari, eventi atmosferici, dissesto idrogeologico e scarsità acqua. L'agricoltura è vista come soluzione.