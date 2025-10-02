Ansaldo Energia potenzia centrale a gas in Puglia

Un incremento di potenza di 43 Megawatt, un miglioramento dell'efficienza dello 0,9% e una riduzione di oltre 10.000 tonnellate di emissioni di CO₂ all'anno erano i risultati attesi dall'upgrade realizzato da Ansaldo Energia presso la centrale a ciclo combinato di Alpiq a San Severo (Foggia). I primi test operativi hanno già dimostrato prestazioni ancora migliori rispetto a quanto inizialmente previsto.

L'intervento ha avuto una durata in linea con quanto concordato con il cliente, e che ha riguardato turbina a gas, turbina a vapore e generatore, ha garantito inoltre maggiore flessibilità operativa. L'impianto potrà inoltre utilizzare fino al 25% di idrogeno, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Italia.

Attiva dal 2011, con una potenza di circa 400 Megawatt e capace di fornire energia elettrica a quasi 1 milione di abitazioni, la centrale di San Severo è uno degli impianti a ciclo combinato più moderni del Sud Italia. Produce energia elettrica e allo stesso tempo fornisce servizi fondamentali di stabilizzazione della rete.