ANSA/ Kering tratta con L'Oreal per vendere Beautè

La prima mossa di Luca De Meo, alla guida di Kering dal 15 settembre, potrebbe essere la vendita della divisione Beautè a L'Oreal. Un'operazione da oltre 3 miliardi di euro, secondo un'indiscrezione del Wall Street Journal, che permetterebbe una seria sforbiciata al debito. Il gruppo del lusso francese sta cercando il rilancio ma è ancora segnato dal calo delle vendite e degli utili, una crisi di performance di Gucci e gravato a fine giugno da 9,5 miliardi di debito (3,4 volte il rapporto con l'ebitda). Un piano industriale vero e proprio dovrebbe arrivare nel 2026 ma la 'cura' De Meo è già iniziata con la riorganizzazione della maison fiorentina e la nomina di Francesca Bellettini a presidente e ad.

Tra le priorità del manager ci sono la riduzione del debito con una razionalizzazione del portafoglio e se l'indiscrezione del Wall Street Journal sarà confermata il primo 'ramo' tagliato sarà la divisione che dopo due anni è ancora in rosso. Nel 2023 il gruppo francese decise di entrare nel 'beauty' per sostenere le sue maison, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Pomellato e Qeelin, nello sviluppo della loro attività nel settore, l'obiettivo dichiarato era "renderlo un volano di crescita". Il primo passo è stato a giugno dello stesso anno l'acquisizione di Creed, storica maison di alta profumeria creata nel 1760; poi un anno fa il lancio della sua prima fragranza in collaborazione con Bottega Veneta. Il semestre si è chiuso con una perdita operativa di 60 milioni di euro (anche se in deciso miglioramento rispetto ai 95 milioni del primo semestre 2024), con un fatturato cresciuto del 9% a 150 milioni di euro.

"L'accordo potrebbe essere annunciato già la prossima settimana" si legge sul quotidiano che cita fonti vicine alle trattative. Le società non commentano ma l'occasione per una conferma potrebbe arrivare già martedì quando in agenda è segnato il cda di L'Oreal che incontrerà gli analisti per presentare i conti del terzo trimestre e il giorno successivo, mercoledì, quello di Kering.

Il mercato si aspetta di vedere nel terzo trimestre un miglioramento nel trend: l'erosione delle vendite dovrebbe essere rallentato (-10% a 3,2 miliardi per il terzo trimestre), con il marchio Gucci che probabilmente registrerà il calo più contenuto dalla fine del 2023 (-17% a 1,3 miliardi contro il -24% registrato nel secondo trimestre). Martedì da L'Oréal invece si attendono una forte crescita organica del fatturato grazie all'espansione su Amazon e alla ripresa del lusso in Cina.