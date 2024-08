ANSA-BOX/ Il campeggio non sfugge ai rincari, boom dei prezzi

Vacanze in campeggio per godersi l'aria aperta, ma anche per risparmiare un po'. Peccato che uno dei due obiettivi, il risparmio, non sia più tanto centrabile. Soprattutto per una famiglia con bambini, per la quale il camping era stato finora una soluzione estiva più che abbordabile. A fare i calcoli è Federconsumatori che ha riscontrato da qualche anno a questa parte un deciso aumento delle prenotazioni per una vacanza in tenda e sacco a pelo, con un vero e proprio boom dopo la pandemia. Quest'anno, per intenderci, la crescita è stata di oltre il 22%. Rispetto ai costi di hotel e appartamenti si risparmia ancora ma, secondo le stime dell'osservatorio nazionale dell'associazione, a fronte di un rincaro medio del 17% del costo per soggiornare in hotel nel periodo estivo, quello per alloggiare in camping è in aumento di un altrettanto significativo 11%. Cresce soprattutto il costo delle piazzole: quella per roulotte/tenda o camper segna +24%, quella per la tenda piccola +21%, quella per la tenda grande +19%. In controtendenza invece il costo per l'ingresso degli animali da compagnia, che scende del 10%. "Alla luce di questi aumenti emerge che, complessivamente, una famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini, per trascorrere una settimana in campeggio in una località balneare, tra piazzola, ingressi, pasti e servizi balneari, spende in alta stagione 1.526 euro, il 10% in più rispetto al 2023", calcola l'associazione. Chi, invece, non vuole rinunciare alla comodità e preferisce soggiornare in bungalow spenderà 2.345 euro, l'8,1% in più rispetto al 2023 e il 66% in più rispetto alla soluzione in tenda. Federconsumatori ha quindi analizzato anche l'opzione 'glamping', una sorta di campeggio di lusso che permette di coniugare originalità e comodità. Per una lodge tent, una tenda che mescola glamour e camping, o comunque per una locazione comoda e green, in cui si dispone di tutta l'attrezzatura necessaria per il proprio soggiorno, si spendono circa 2.300 euro a settimana, l'8,9% in più rispetto allo scorso anno.