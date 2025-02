Anima Holding: raccolta risparmio gestito gennaio a 378 milioni di euro

Anima Holding registra a gennaio una raccolta di risparmio gestito (ex deleghe assicurative ramo I) positiva per 378 milioni di euro. Le masse in gestione totali sono a 205 miliardi di euro (206 miliardi includendo le masse amministrate).

"Il 2025 inizia a grande velocità grazie all'impegno dei nostri partner strategici per la parte retail e a un'ottima performance di Castello Sgr per la parte istituzionale", sottolinea l'ad Alessandro Melzi d'Eril aggiungendo che "i deflussi dalla categoria 'duplicazioni' che hanno caratterizzato l'anno passato, sono cessati".