Anima Holding: crescita del 36% dell'utile netto nel primo trimestre 2023

Anima holding chiude il primo trimestre con commissioni nette di gestione per 87,3 milioni (+9%), ricavi totali consolidati per 134,6 milioni (+10%) ed un utile netto consolidato di 71,8 milioni (+36%).

"L'anno è iniziato con ottimi risultati, in continuità con i trimestri precedenti, grazie al grande impegno delle persone di Anima e di tutti i nostri partner strategici", sottolinea l'ad Alessandro Melzi d'Eril. "Sono certo che l'ingresso nel gruppo Banco Bpm - aggiunge - aprirà per Anima ulteriori importanti opportunità di crescita organica e per linee esterne".