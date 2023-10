Ania Guidoni, prossimi trend di mercato su salute e clima

Umberto Guidoni, co-direttore generale di Ania, ha dichiarato a margine dell'evento Tomorrow Speaks di Crif che i principali trend su cui il settore assicurativo si concentrerà nei prossimi anni riguardano sicuramente il rischio del cambiamento climatico, che necessita di una collaborazione tra pubblico e privato per aumentare la capacità economico-finanziaria e soprattutto la capacità di risposta immediata per le attività produttive e le abitazioni civili. Guidoni ha inoltre aggiunto che un altro settore su cui il settore assicurativo dovrà concentrarsi sarà quello della salute. Evidenziando come la spesa sanitaria abbia raggiunto livelli molto elevati, ha sottolineato come sia necessario intervenire per supportare il sistema universalistico nazionale, che rappresenta un asset fondamentale, ma che può essere integrato per migliorare il servizio nel suo complesso.