Venerdì 12 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra EuropaTyler RobinsonTestamento ArmaniMondiali atleticaMotoGp
Acquista il giornale
Ultima oraAnghileri (Confindustria): "Rendiamo l'Italia una Zes Unica'
13 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Anghileri (Confindustria): "Rendiamo l'Italia una Zes Unica'

Anghileri (Confindustria): "Rendiamo l'Italia una Zes Unica'

'Riproporre misure fondamentali per imprese, come Industria 4.0'

'Riproporre misure fondamentali per imprese, come Industria 4.0'

'Riproporre misure fondamentali per imprese, come Industria 4.0'

"Rendiamo l'Italia una Zes unica perché è quello che serve agli imprenditori per poter crescere e per poter innovare". La presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, intervenendo alla festa di Forza Italia Giovani, chiude così un ragionamento su cosa "serve di concreto" alle imprese e in particolare sulla "necessità che vengano riposte" misure che scadranno "come 4.0., 5.0, e la Zes Unica, che sono state fondamentali per rinnovare le nostre le nostre imprese".

"Chiamiamole come volete, ma Industria 4.0 è stata utilissima, ha permesso a tante aziende, soprattutto piccole e medie, di fare un salto in avanti in termini di innovazione e digitalizzazione". E sulla Zes Unica: "abbiamo visto a livello nazionale che a fronte di una spesa pubblica di 4,8 miliardi si sono generati 28 miliardi di investimenti e 3.500 posti di lavoro creati. Questi sono risultati concreti".

Alla platea dei giovani di Forza Italia, Maria Anghileri dice: "In questo momento così complesso è fondamentale fare rete con tutte le parti sociali, politiche, sindacali, industriali". "La voglia di di fare impresa in Italia c'è", dice, e tra le sfide da affrontare in particolare sottolinea: "Un treno che non dobbiamo e non possiamo perdere è quello dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nelle nostre imprese".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata