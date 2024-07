Angelini industries, 2,1miliardi ricavi nel 2023, sale utile

Angelini industries, gruppo attivo nei settori salute, tecnologia Industriale e largo consumo, chiude il 2023 con ricavi a 2.149,6 milioni, in aumento di oltre il 7% rispetto al 2022 e un utile netto di 98,3 milioni (+22%). E' quanto si legge in una nota secondo cui l'Ebitda ha raggiunto 303,7 milioni (+19,2% vs 2022). Per il Ceo Sergio Marullo di Condojanni "il bilancio del 2023 è stato il migliore di sempre per il gruppo: una crescita costante che rappresenta il risultato del percorso strategico avviato nel 2020, che ha portato a un aumento del fatturato di oltre il 25% negli ultimi 4 esercizi, grazie a investimenti per oltre 800 milioni di euro. Ritengo che siano state poste le basi per un'evoluzione ancora più significativa del gruppo". Il settore Pharma ha consolidato ricavi per 1.220,9 milioni (+3,5% vs 2022), di cui il 49% generato su mercati internazionali, il comparto Venture ha impegnato 80 milioni, di cui 52,9 milioni già erogati nel 2023 in soluzioni bioTech, medtech e gigital health. Angelini Investments, che possede quote in Tamburi Investment Partners spa, oltre ad alcuni club deals e fondi di private equity prevede per il futuro "un progressivo ribilanciamento e una diversificazione del portafoglio, anche conseguentemente alle uscite dal capitale di Prysmian, Unicredit e Mediobanca avviate nel 2023 e concretizzatesi nel 2024".