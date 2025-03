Andrea Sironi: Collaborazioni tra Generali e UniTs per affrontare sfide globali

"In un contesto globale estremamente complesso e competitivo, la costruzione di progetti comuni tra aziende ed istituti di formazione può costruire un importante elemento di vantaggio per affrontare e vincere le importanti sfide del nostro tempo". Lo ha detto Andrea Sironi, Presidente di Assicurazioni Generali, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico di UniTs.

"Il legame tra Generali e l'Università di Trieste è storico e alimentato da importanti collaborazioni - ha proseguito Sironi - la condivisione della conoscenza e la costruzione di nuove competenze rappresentano un fondamentale cardine di sviluppo per la persona e un asset sempre più prezioso per la comunità, testimoniando la vitalità del tessuto sociale in cui prendono forma".

L'inaugurazione dell'anno accademico, che conclude le celebrazioni per il Centenario dell'Università di Trieste, è per il presidente di Generali "un momento molto importante non solo perché celebra l'istituto universitario e il valore dell'alto percorso di formazione dell'individuo, ma anche perché costituisce un momento di dialogo con le istituzioni cittadine, gli attori privati e la comunità".