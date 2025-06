Andrea Clavarino nominato nuovo amministratore delegato di Coeclerici SpA

Andrea Clavarino è il nuovo amministratore delegato di Coeclerici SpA, ruolo ricoperto dal 1986 da Paolo Clerici, che mantiene la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione. "In un contesto di mercato in costante evoluzione e sempre più sfidante - afferma Clerici - ho scelto di concentrarmi sulla definizione delle direttrici strategiche per il futuro del Gruppo, continuando a supportare attivamente il management e il Consiglio di Amministrazione nel ruolo di Presidente".

La nomina di Clavarino, da oltre 34 anni in azienda con ruoli di crescente responsabilità fino a quello di vicepresidente esecutivo, incarico che manterrà, rappresenta per il Gruppo "una scelta di continuità con la visione strategica e i valori aziendali - si legge in una nota - che hanno guidato Coeclerici negli ultimi decenni".

In qualità di amministratore delegato, Clavarino sarà responsabile della gestione complessiva della Holding e collaborerà con l'Azionista nella definizione delle linee di investimento, con l'obiettivo di garantire una crescita solida e sostenibile nel lungo periodo.

Fondata a Genova nel 1895 da Alfonso Clerici e dallo scozzese Henry Coe, da 120 anni Coeclerici SpA è specializzata nella fornitura di commodities per l'industria siderurgica e chimica.