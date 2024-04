Anas, sciopero 11 aprile, garantite prestazioni indispensabili

In occasione dello sciopero dell'11 aprile di 4 ore proclamato da Cgil e Uil, Anas Spa informa che "garantirà per l'intera durata dell'astensione collettiva l'erogazione delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi del soccorso meccanico e della sicurezza stradale, ai sensi e per gli effetti della legge e delle disposizioni sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali". Le segreterie nazionali della Filt-Cgil e della UilPa Anas hanno comunicato - afferma in una nota - l'adesione allo sciopero nazionale plurisettoriale dell'11 aprile 2024 che coinvolge tutti i settori pubblici e privati anche in appalto e strumentali.