Analisti criticano tasse su banche, 'fastidiose e scoraggianti'

Storce il naso Piazza Affari di fronte alle ipotesi di tassazione delle banche emerse nelle ultime ore, in particolare rispetto alle misure per affrancare le riserva di capitale costituite nel 2023. "Sebbene l'impatto assoluto sia limitato, la notizia è fastidiosa per il settore anche per via della sua natura retroattiva", affermano gli analisti di Equita. Intermonte parla di "mosse scoraggianti" per il settore e definisce "abbastanza paradossale" colpire le riserve costituite con gli extra-profitti mentre Mediobanca mette in guardia da "una reazione negativa degli investitori a una tassa retroattiva".