Amplifon celebra 75 anni con il podcast 'Il suono di un'idea'

Amplifon racconta i suoi 75 anni. E' online 'Il suono di un'idea', un podcast in lingua italiana e inglese realizzato da Amplifon in collaborazione con Chora Media per raccontare la storia dell'azienda leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell'udito.

Il podcast narra una storia d'impresa avventurosa e appassionante, nata all'inizio del 1950 in un sottoscala del centro di Milano grazie a un'intuizione di Charles Holland, ingegnere ex maggiore dell'esercito britannico paracadutato nel 1944 sull'appennino emiliano insieme alla sua brigata per supportare le truppe alleate e la resistenza italiana.

Alla fine del conflitto, Holland decise di stabilirsi in Italia, sposò a Milano Anna Maria Formiggini e diede vita a una nuova azienda con l'obiettivo di aiutare le persone che avevano subito danni all'udito a causa dei bombardamenti. "Oggi - racconta il podcast - l'avremmo chiamata una startup, ma è così che inizia l'avventura a cui Holland avrebbe dedicato la sua vita: Amplifon".

Grazie anche ai progressi della tecnologia, Charles Holland portò le cure più vicine alle persone prima tramite dei camioncini attrezzati (i laboratori acustici viaggianti), poi attraverso la creazione di una rete di negozi in tutta Italia. A partire dalla fine degli anni '90, Amplifon avvia il percorso di internazionalizzazione, anche su impulso di Susan Carol Holland, figlia di Charles, vicepresidente dal 1993 e presidente dal 2011. Negli ultimi dieci anni, sotto la guida del ceo Enrico Vita, l'azienda si sviluppa ulteriormente a livello globale fino a superare i 10.000 negozi in 26 paesi del mondo con oltre 20.000 dipendenti e collaboratori.