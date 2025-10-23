Amazon, occhiali smart ai corrieri, l'Ia aiuta le consegne

Occhiali smart aiuteranno i corrieri nella consegna dei pacchi Amazon. È questa una delle principali innovazioni presentate all'evento Delivering the Future a San Francisco: dispositivi per rendere le consegne "più sicure e intuitive", con tecnologie di intelligenza artificiale, machine learning e computer vision che si attivano automaticamente quando gli autisti parcheggiano e li guidano dal furgone alla destinazione finale.

Gli occhiali - al momento in fase di test - mostrano, all'interno del campo visivo, informazioni per trovare i pacchi nel retro del veicolo e indicazioni passo-passo fino alla porte del destinatario. Consentono inoltre di scansionare il pacco a mani libere, senza usare il telefono, e rilevano possibili pericoli come la presenza di cani. Sono dotati di un controller integrato nel gilet dai corrieri, con un pulsante di SOS per chiedere aiuto.

"Invece di dover guardare in basso verso il telefono, puoi mantenere lo sguardo in avanti e oltre il display: resti sempre concentrato su ciò che ti circonda", racconta un corriere che ha partecipato alla fase di test, Kaleb, in Nebraska.

Il vicepresidente di Amazon Viraj Chatterjee spiega che questi occhiali "sono stati studiati con i corrieri per rendere il lavoro più semplice e sicuro. Non vogliamo - assicura- aggiungere altro carico di lavoro o pacchi in più. Non è questo l'intento". La sperimentazione è in corso con centinaia di corrieri e, secondo Chatterjee, sta dando risultati positivi ma non si sa ancora quando si passerà all'utilizzo degli occhiali smart su larga scala.