Amazon Italia: supporto digitale alle PMI per 4 miliardi di euro entro il 2025

"Ci consideriamo un alleato delle piccole e medie imprese perché il loro successo è il nostro successo. Il digitale è una leva di creazione di valore fondamentale, un abilitante fondamentale per le pmi". È quanto afferma il vicepresidente e country manager di Amazon Italia, Giorgio Busnelli, nel corso di un appuntamento ANSA Incontra spiegando che sono 21.000 le piccole e medie imprese italiane che collaborano con il gruppo.

"Siamo molto orgogliosi di poter aiutare queste imprese a portare i loro prodotti nel mondo", aggiunge Busnelli, e il gruppo è "sulla buona strada" per raggiungere l'obiettivo di 4 miliardi di euro per le imprese italiane nel 2025.

"Oltre alla vetrina del Made in Italy, che abbiamo lanciato nel 2015 e promuove le eccellenze italiane, abbiamo dei percorsi per aumentare le capacità digitali delle piccole e medie imprese, come Accelera con Amazon che è un programma gratuito - sottolinea il manager - aperto a tutte le imprese e le aiuta a capire quali sono le competenze necessarie per poter utilizzare il digitale e poi esportare in giro per il mondo".