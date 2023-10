Amazon investirà 4,3 miliardi in Italia nel 2022

Il Piano Italia di Amazon ha tirato le somme delle attività 2022: investiti oltre 4,3 miliardi di euro per un totale di 16,9 miliardi di euro dall'arrivo dell'azienda in Italia nel 2010, con la creazione di 4mila nuovi posti di lavoro che portano il numero totale nel nostro Paese a 18mila. La cifra complessiva include sia le spese in conto capitale (infrastrutture, centri logistici, uffici corporate e infrastruttura cloud) sia le spese operative (stipendi). Mariangela Marseglia, VP Country Manager di Amazon.it e Amazon.es, ha dichiarato: "Il nostro contributo riflette la fiducia che nutriamo nella capacità di resilienza dell'Italia e dimostra la nostra volontà di contribuire attivamente alla sua crescita. Continueremo ad offrire le nostre competenze per promuovere l'innovazione tecnologica, il miglioramento delle infrastrutture e delle conoscenze digitali di imprese e dei cittadini in Italia". Secondo i dati di The European House Ambrosetti, Amazon è la prima azienda privata che ha creato più posti di lavoro in Italia nel periodo 2013-2022, e terza tra tutte le grandi imprese straniere che hanno investito di più in Italia nel triennio 2020-2022. Nel 2022, i ricavi totali delle attività di Amazon in Italia sono stati di 9,4 miliardi di euro (+8% rispetto ai 8,7 miliardi di euro del 2021), mentre il contributo fiscale complessivo - combinando le imposte dirette e indirette - è stato di oltre 1 miliardo e 147 milioni di euro (+53% rispetto ai 751 milioni di euro del 2021).