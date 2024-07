Amazon ha chiuso 'il migliore Prime Day di sempre'

'Prime Day 2024' è stato "il migliore di sempre" secondo Amazon con oltre 200 milioni di prodotti venduti in due giorni. Lo annuncia il colosso del commercio online sottolineando che "nel corso dei due giorni di offerte - il 16 e 17 luglio - i clienti Prime di tutto il mondo hanno risparmiato miliardi su prodotti in offerta in tutte le categorie". "Prime Day è stato un grande successo prima di tutto grazie ai milioni di clienti Prime - commenta l'amministratore delegato Doug Herrington - che, a livello globale, hanno scelto di affidarsi ad Amazon, ai dipendenti e ai partner logistici e di vendita di tutto il mondo che hanno reso possibile questo evento e le incredibili offerte che lo caratterizzano". "Amiamo aiutare i clienti Prime a risparmiare e Prime Day rappresenta un'occasione unica per celebrare risparmio, ampia selezione e convenienza, tratti distintivi che l'abbonamento Prime riserva a tutti i propri clienti". "Cerchiamo costantemente nuove modalità e servizi - conclude - per rispondere alle loro esigenze di shopping, intrattenimento, consegna della spesa e molto altro".